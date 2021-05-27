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10:09, 27 мая 2021 года Двое пострадали в «пьяном» ДТП под Орлом 27-летний водитель был нетрезв и не имел водительского удостоверения.





Инцидент случился 26 мая в 18:30 на пятом километре автодороги Болхов – Ягодное – Близненские дворы. Будучи пьяным и не имея прав управления автомобилем, 27-летний водитель ВАЗ-21099 потерял контроль над машиной и съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево. Он и его 38-летний пассажир получили травмы. О степени серьезности повреждений не сообщается.



По информации регионального УГИБДД, за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



