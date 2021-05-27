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10:24, 27 мая 2021 года В Орле возобновляется горячее водоснабжение О подаче теплоносителя потребителям, подключенным по контуру местной ТЭЦ, сообщает пресс-служба ПАО «Квадра».





С 27 мая «тепленькая пошла» в магистральные, распределительные и квартальные сети. «Квадра» напоминает, что в случае отсутствия горячего водоснабжения, следует обратиться в свою управляющую компанию, т.к. непосредственное подключение многоквартирных домов к этой системе и наладку её параметров во внутридомовых коммуникациях осуществляют УК.



Напомним, что плановое отключение горячей воды в областной столице прошло с 12 по 26 мая. За две недели специалисты успели провести гидравлические испытания теплосетей.





Артём Ежаков



