Орловские аграрии перевыполняют посадочные планы

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10:59, 27 мая 2021 года
Орловские аграрии перевыполняют посадочные планыОсобенно отличились Ливенский, Новосильский и Болховский районы.
По сообщению пресс-службы областного правительства, ливенские работники АПК высадили на 106% больше пшеницы и на 123% больше рапса, чем требовалось изначально. Также по пшенице отличились Новосильский, Шаблыкинский и Болховский районы – там перевыполнили посадочный план этой культуры на 47%,35% и 20% соответственно.
В плане посадки люпина превзошли ожидание новосильские и корсаковские аграрии. Первые увеличили ее на 176% от запланированного объема, вторые – на 52%. Также в Болховском и Мценском районах посадили на 136% и 167% больше гороха, чем предполагалось.
Сев сельскохозяйственных культур на территории региона постепенно завершается.
Артём Ежаков