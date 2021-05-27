Главная » Новости



11:27, 27 мая 2021 года За 17 месяцев с профилактического учета сняли 205 орловских подростков В этом учебном году в группе риска 1 717 детей.





Цифры были озвучены во время вчерашнего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Замглавы регионального департамента образования Владимир Агибалов заявил, что в 2020-2021 годах с учета органов системы профилактики правонарушений сняли 205 подопечных. 159 несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения, остаются на особом контроле.



Всего в группе риска на данный момент 1 717 детей, 1 320 из них воспитываются в неблагополучных условиях. Со всеми этими ребятами организована индивидуальная работа. Кроме этого, с 2017 года в регионе реализуется психолого-педагогическая программа «Линия жизни» для подростков от 14 до 18 лет, – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства









Артём Ежаков



