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11:27, 27 мая 2021 года

За 17 месяцев с профилактического учета сняли 205 орловских подростков

В этом учебном году в группе риска 1 717 детей.


Цифры были озвучены во время вчерашнего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Замглавы регионального департамента образования Владимир Агибалов заявил, что в 2020-2021 годах с учета органов системы профилактики правонарушений сняли 205 подопечных. 159 несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения, остаются на особом контроле.

Всего в группе риска на данный момент 1 717 детей, 1 320 из них воспитываются в неблагополучных условиях. Со всеми этими ребятами организована индивидуальная работа. Кроме этого, с 2017 года в регионе реализуется психолого-педагогическая программа «Линия жизни» для подростков от 14 до 18 лет, – сообщает сайт областного правительства.

Фото пресс-службы областного правительства




Артём Ежаков
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