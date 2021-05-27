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11:40, 27 мая 2021 года COVID-19 нашли у 47 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 47 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 468).



На лечении – 1 119 человек. Накануне выписано 58 орловцев (всего – 33 697). От последствий болезни скончалось 652 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 9 039 (всего – 5 035 207), число выздоровевших – 9 759 (всего – 4 651 849). Общее число летальных исходов – 120 002 (+402 случая за сутки). На лечении – 263 356 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



