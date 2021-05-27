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12:00, 27 мая 2021 года

На Орловской станции скорой помощи неправильно рассчитали отпускные

Нарушение выявлено областным управлением Роструда после поступившего обращения.


Внеплановая проверка показала, что при расчете среднего заработка, который учитывается при оформлении отпускного пособия, не были приняты во внимание стимулирующие выплаты, положенные медикам за работу в условиях пандемии COVID-19. Судя по всему, речь идет о единичном случае – были проигнорированы, забыты или не учтены «ковидные» за май-октябрь 2020 года. По факту выявленного нарушения БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи» получила представление о перерасчете, – сообщает сайт Роструда.


Артём Ежаков
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