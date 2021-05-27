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12:20, 27 мая 2021 года Орловец солгал полицейским, что ранил ножом неизвестного Его будут судить за ложный донос (ч.1 ст.306 УК РФ).





О «преступлении» 53-летний житель Колпнянского района рассказал местным правоохранителям. Будучи заранее предупрежденным об уголовной ответственности за ложный донос, мужчина признался полицейским о том, что ударил ножом неизвестного мужчину. Дальнейшая проверка показала, что орловец соврал.



Вскоре фигурант узнает приговор – дело и обвинение передали в суд. Зачем мужчина сознался в том, чего не было, пресс-служба областного УМВД не уточняет. Отметим, что ему может грозить до двух лет лишения свободы.





Артём Ежаков



