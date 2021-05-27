Главная » Новости



12:42, 27 мая 2021 года Сегодня – Общероссийский день библиотек Старейшая библиотека Орла отмечает этот день в новом облике. О модельной Пушкинке в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала заведующая библиотекой Ирина Гладкова.





Как библиотека им. Пушкина отмечает Общероссийский день библиотек? - Сегодня у нас очень много мероприятий. Ведь Общероссийский день библиотек это не праздник библиотекаря, это праздник библиотек, и все библиотеки города, в том числе и обновленная Пушкинка, распахнули сегодня свои двери для читателей города. Сегодня очень много мероприятий проходит - и для библиотекарей, и для посетителей. Наш праздник мы начинаем с награждения победителей муниципального конкурса «Лучший работник библиотек». У нас в этом году три победителя. Также мы продолжаем библиотечные ремоделинг, то есть мы хотели бы показать, какой стала наша библиотека. Многие помнят Пушкинку старой, и теперь она совершенно поменяла свой облик и сменила адрес. И в 17 часов сегодня мы ждем всех на заседании поэтического клуба (6+). Придя в вашу библиотеку, сразу видишь, что это новое, современное здание. Лично вы чем можете гордиться? Это теперь модельная библиотека. Что в ней такого особенного? - Прежде всего, чем мы гордимся, и можем порадовать наших посетителей, это наше новое обновленное пространство, это красивые, просторные, светлые залы, это новое оборудование, которое мы приобрели в рамках нацпроекта, и, конечно, новые книги - порядка шести тысяч новых изданий мы приобрели на федеральные деньги в прошлом году, и сейчас мы ощущаем новый приток читателей. У вас появилось модернизованное табло? Для чего оно нужно? - Это очень ценное приобретение, которое называется информационный киоск. Сюда можно закачать любые электронные ресурсы. Мы закачали новостные ресурсы нашего города, есть доступ к электронному каталогу нашей системы, к электронным библиотечным системам, которые подключены к нашим библиотекам. Кстати, библиотечный электронный каталог доступен и на нашем сайте. С его помощью можно найти любую книгу в любой библиотеке нашего города и узнать, есть ли она на месте или выдана. На входе в библиотеку расположен еще один терминал. Что это такое? - Есть еще и станция самостоятельной книговыдачи и возврата книг. Весь наш фонд промаркирован радиометками и у каждого читателя есть пластиковый читательский билет. С помощью этого читательского билета, без помощи библиотекаря, взять или вернуть любую книгу. Стоит только вставить билет, как станция сама вам подскажет, что нужно делать - она оборудована голосовым помощником. В вашей библиотеке есть секретный кабинет. Что это за место? - Библиотеке Пушкина более 120 лет и мы носим имя Александра Сергеевича достаточно давно, за это время сложились определенные традиции, мы накопили определенные раритеты. В старой Пушкинке у нас была литературная Пушкинская гостиная. В обновленной библиотеке мы решили ее сохранить, но немного в модернизированном виде, и назвали ее Литературный салон Анны Керн. Здесь мы собрали все, что связано с именем Александра Сергеевича. В основном, это книги. Есть книги XIX века, прижизненные издания писателя. Доступ читателей сюда есть, но - ограниченный. И, пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с Общероссийским днем библиотек и пожелать успехов, здоровья, сил и благодарных читателей.





Елизавета Капырина



