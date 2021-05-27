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12:52, 27 мая 2021 года

В Орле – метель

В орловском академическом театре идет премьерный показ спектакля «Кутига». Это первая постановка нового главного режиссера Владимира Хрущёва. Современная история, написанная журналистом и писателем Максимом Васюновым, получила сценическое воплощение. Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич побывала на премьере.


Эта вполне житейская история, которая произошла в наше время, могла бы закончится очень грустно, но благодаря неравнодушным людям и чудесам, которые, слава Богу, еще случаются, жизнь продолжается! Однажды в глухом селе Варино, Оренбургской области, в метель, в снегу застревает машина с роженицей, и вокруг этого, как снежный буран, закручивается сюжет. На премьерный показ приехал автор повести «Кутига» Максим Васюнов.
 
Максим Васюнов, писатель, автор повести «Кутига»: «Я знал, конечно же, кому я отдаю свой материал, я знал, что этот режиссер Владимир Хрущев найдет в нем что-то невероятное, он сделает его поэтическим, сделает это музыкальным, странным, прекрасным».
 
И все эти эпитеты, безусловно, отражают происходящее на сцене. Начиная от оформления зала, где весь партер это снежное поле, а зрители наблюдают за происходящим из амфитеатра и с балкона.
 
Весь спектакль на сцене царствует снег и метель, та самая кутига, из которой вырастают разные характеры и судьбы героев спектакля. Очень необычное сценическое оформление и световые решения предложил художник Анатолий Шикуля.
 
Анатолий Шикуля, художник-сценограф: «Из предлагаемых технологий театра, мы сумели сделать что-то похожее на настоящий спектакль, который держится на трех обстоятельствах: это интересно, необычно и театрально».
 
Интересность, театральность и необычность подтвердили и зрители.
 
Екатерина Морозова, зритель: «Какой-то огромный восторг, такое впечатление, что попали не в орловский театр, а где-то в Москве или в Питере! Всё необычно, но необыкновенно чудесно, это так трогательно».
 
Все действие сопровождает живая музыка - как дополнительный фон, разряжая, когда нужно, напряжение, или, наоборот, добавляя особые интонации в нужных местах. Забегая вперед, скажем, что все закончилось хорошо. Спектакль вызывает улыбку и смех. В первом действии среди серьезных персонажей вы вдруг увидите и новогодних зайцев, сопровождающих метель, совсем, как на детском утреннике. Но светлая грусть во втором акте, тема любви и всепрощения во втором читается так ярко, что зрителей долго не отпускают артистов со сцены.
 
Елизавета Рыбянцова, исполнительница роли «Аси»: «Как ребенок рождается в любви, так, я надеюсь, и наш спектакль родился в любви. И я также надеюсь, что у зрителя останутся только положительные эмоции, после спектакля они придут домой, обнимут своих детей, скажут, как они их любят».
 
В этом спектакле мы все такие, какие есть в жизни: нерешительные или активные, душевные или равнодушные, способные на поступок или живущие по принципу «моя хата с краю». Но в определенный час жизнь всегда показывает, кто ты на самом деле.



Эва Стасюлевич
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