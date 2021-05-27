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13:30, 27 мая 2021 года

Сотрудник ООО «Орел-Агро-Продукт», умерший на производстве, скончался от сердечного заболевания

Областной Роструд опубликовал итоги расследования этого несчастного случая.


Напомним, что мужчина умер при выполнении трудовых обязанностей 1 мая – его мертвое тело нашли в автомобиле. О случившемся работодатель проинформировал трудовую инспекцию 5 мая.

По сообщению регионального Роструда, мужчина дежурил по графику и контролировал внесение минеральных удобрений близ деревни Крутиловка. Из-за плохой погоды работы были свернуты, и он поехал по автотрассе на базу, сельхозтехника добиралась полями. Позднее тело работника нашли в машине на въезде в деревню Кулеши. Причиной смерти медики назвали заболевание сердца, поэтому случай не был связан с производством.


Артём Ежаков
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