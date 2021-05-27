Главная » Новости



13:15, 27 мая 2021 года В Орле состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров По традиции, на турнире собрались самые активные и позитивные спортсмены «золотого возраста». 26 команд, две сотни участников, готовых идти на рекорд. С теми, кому «года не беда», пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.





26 команд и порядка 200 спортсменов – люди золотого возраста активно принимают участие в Спартакиаде. Для них спорт – больше, чем просто физические упражнения. Активность тела сохраняет бодрость духа. Иван Мосякин, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России»: «Они много делают для того, чтобы Россия стала великой. Это люди активной жизненной позиции, много сделали в своих трудовых коллективах: для родины, для страны. Вроде высокие слова, а на самом деле, что не человек, то личность». Бег, настольный теннис, стрельба – кто-то пробовал себя только в одном виде, кто-то в нескольких. Среди участников Спартакиады нашлись и те, кто в спорте всю жизнь. Алла Скалкина, участница Спартакиады пенсионеров: «Я сама лыжница, я всю жизнь бегаю кроссы от 5 и до 30 километров. Я не ощущаю старость. Глянешь, вроде бы я молодая, а в паспорт-то посмотри, в паспорте-то уже не то». Легкая атлетика - самая популярная дисциплина Спартакиады. Лидеры здесь проявлялись с первых метров. Валентина Степанчева, участница Спартакиады пенсионеров: «Это не первая моя спартакиада, это уже пятая. Те года, до пандемии я занимала первые места, выигрывала. У нас в районе создана группа здоровья, мы туда ходим, занимаемся, а еще стадион очень хороший рядом». Спорт – не единственное проявление активности пожилых орловцев. В муниципалитетах развивается серебряное волонтерство. И старшее поколение этим гордится. По результатам Спартакиады победители определились как в командном, так и в личном зачете, отдельно по каждому виду соревнований среди мужчин и женщин. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР, в общекомандном первенстве лидеры определились следующим образом: 1 место - команда Заводского района г. Орла; 2 место - команда Болховского района; 3 место - команда Орловского района. Спартакиада завершилась награждением победителей, вручением Дипломов, кубков, памятных призов. За волю к победе шесть старейших участников были отмечены призами. По результатам регионального этапа соревнований будет сформирована команда Орловской области, которая примет участие в VII Спартакиаде пенсионеров России в городе Белгороде с 24 по 27 августа 2021 года.





Анастасия Дорохова



