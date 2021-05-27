четверг 27.05.2021 15:29:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:15, 27 мая 2021 года

В Орле состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров

По традиции, на турнире собрались самые активные и позитивные спортсмены «золотого возраста». 26 команд, две сотни участников, готовых идти на рекорд. С теми, кому «года не беда», пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.


26 команд и порядка 200 спортсменов – люди золотого возраста активно принимают участие в Спартакиаде. Для них спорт – больше, чем просто физические упражнения. Активность тела сохраняет бодрость духа. 
 
Иван Мосякин, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России»: «Они много делают для того, чтобы Россия стала великой. Это люди активной жизненной позиции, много сделали в своих трудовых коллективах: для родины, для страны. Вроде высокие слова, а на самом деле, что не человек, то личность».
 
Бег, настольный теннис, стрельба – кто-то пробовал себя только в одном виде, кто-то в нескольких. Среди участников Спартакиады нашлись и те, кто в спорте всю жизнь. 
 
Алла Скалкина, участница Спартакиады пенсионеров: «Я сама лыжница, я всю жизнь бегаю кроссы от 5 и до 30 километров. Я не ощущаю старость. Глянешь, вроде бы я молодая, а в паспорт-то посмотри, в паспорте-то уже не то».
 
Легкая атлетика - самая популярная дисциплина Спартакиады. Лидеры здесь проявлялись с первых метров.
 
Валентина Степанчева, участница Спартакиады пенсионеров: «Это не первая моя спартакиада, это уже пятая. Те года, до пандемии я занимала первые места, выигрывала. У нас в районе создана группа здоровья, мы туда ходим, занимаемся, а еще стадион очень хороший рядом».
 
Спорт – не единственное проявление активности пожилых орловцев. В муниципалитетах развивается серебряное волонтерство. И старшее поколение этим гордится. 
 
По результатам Спартакиады победители определились как в командном, так и в личном зачете, отдельно по каждому виду соревнований среди мужчин и женщин.
 
Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР, в общекомандном первенстве лидеры определились следующим образом: 1 место - команда Заводского района г. Орла; 2 место - команда Болховского района; 3 место - команда Орловского района.
 
Спартакиада завершилась награждением победителей, вручением Дипломов, кубков, памятных призов. За волю к победе шесть старейших участников были отмечены призами.
 
По результатам регионального этапа соревнований будет сформирована команда Орловской области, которая примет участие в VII Спартакиаде пенсионеров России в городе Белгороде с 24 по 27 августа 2021 года.



Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.