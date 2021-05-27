Татьяна Голикова: Орловская область в 2020 году стала одним из лидеров по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ

Об этом вице-премьер России говорила сегодня во время селекторного совещания с регионами.

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова провела селекторное совещание с регионами по организации ЕГЭ. На совещании обсуждались вопросы организации и проведения единого государственного экзамена в 2021 году.

Как отметила Татьяна Голикова , лидерами подготовки к ЕГЭ в прошлом году стали Орловская и Ленинградская области. Анализ участия в экзаменационной кампании этого года также показал отсутствие каких-либо замечаний.

ЕГЭ в этом году стартует 31 мая. Основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый экзамен - по русскому языку - будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части по иностранным языкам - на 18 июня, устный иностранный – запланирован на 21 и 22 июня.