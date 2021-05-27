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14:27, 27 мая 2021 года К 1 мая на Орловщине за неуплату алиментов возбуждено 183 уголовных дела За первые четыре месяца 2021 года осуждены 93 нерадивых родителя.





Данные приводит областное УФССП. Из отчета следует, что в январе-апреле текущего года уголовное дело было возбуждено на 183 неплательщиков алиментов. Судом наказаны 93 жителя региона – 73 из них назначены исправительные работы, 16 орловцев приговорены к лишению свободы, 4 – получили условный срок. Еще один отделался штрафом.



Уголовное дело в работе приставов – самая строгая мера воздействия на должников по алиментам. Её применяют, когда предыдущие попытки УФССП не приносят результатов.





Артём Ежаков



