четверг 27.05.2021 15:29:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:56, 27 мая 2021 года

В Орле перед судом предстанет экс-автоинструктор

За деньги он пообещал семи ученикам помочь сдать экзамен и получить права.


По версии следствия, в ноябре 2019 года тогда еще инструктор автошколы «Автостандарт-Плюс» обманом получил от студентки 25 тысяч рублей в обмен на содействие на водительском экзамене. Стоит отметить, что его полномочий для этого не хватало – повлиять на получение орловчанкой водительских прав мужчина бы не смог.
 
Таким же способом он выманил 120 тысяч рублей у шестерых учеников. Распорядиться деньгами автоинструктор не успел – он был задержан при содействии сотрудников регионального УФСБ.
 
Бывшего педагога осудят за мошенничество и покушение на него. Дело вместе с обвинением уже передано на рассмотрение, – сообщает сайт областного СУ СК.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.