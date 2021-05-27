В Орле перед судом предстанет экс-автоинструктор

За деньги он пообещал семи ученикам помочь сдать экзамен и получить права.

По версии следствия, в ноябре 2019 года тогда еще инструктор автошколы «Автостандарт-Плюс» обманом получил от студентки 25 тысяч рублей в обмен на содействие на водительском экзамене. Стоит отметить, что его полномочий для этого не хватало – повлиять на получение орловчанкой водительских прав мужчина бы не смог.



Таким же способом он выманил 120 тысяч рублей у шестерых учеников. Распорядиться деньгами автоинструктор не успел – он был задержан при содействии сотрудников регионального УФСБ.



Бывшего педагога осудят за мошенничество и покушение на него. Дело вместе с обвинением уже передано на рассмотрение, – сообщает сайт областного СУ СК.