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15:20, 27 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Три дня - на выход из мусорного тупика. Сегодня проблему вновь обсудили в администрации области.

- Плюс 47 выявленных случаев ковид-заражения. Общее число заболевших с начала пандемии в нашей области приближается к 35,5 тысячам. Пока вакцинировано 20% жителей региона.

- Турнир, где нет проигравших. Опытные спортсмены вышли на старт. Мы пообщались с теми, кто легко даст фору молодым.

- Археологи сняли очередной пласт орловской истории. На Красном мосту - новые находки.

- Реальная история под необычным углом зрения. В Академическом театре представили «Кутигу».

- Молодежь добавила красок в один из орловских дворов.

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