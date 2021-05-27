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15:20, 27 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Три дня - на выход из мусорного тупика. Сегодня проблему вновь обсудили в администрации области.
- Плюс 47 выявленных случаев ковид-заражения. Общее число заболевших с начала пандемии в нашей области приближается к 35,5 тысячам. Пока вакцинировано 20% жителей региона.
- Турнир, где нет проигравших. Опытные спортсмены вышли на старт. Мы пообщались с теми, кто легко даст фору молодым.
- Археологи сняли очередной пласт орловской истории. На Красном мосту - новые находки.
- Реальная история под необычным углом зрения. В Академическом театре представили «Кутигу».
- Молодежь добавила красок в один из орловских дворов.
Вести-Орёл