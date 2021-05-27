«Зелёная Роща» на ликвидацию мусорного коллапса в Орле запросила около трех месяцев

С таким сроком решения проблемы категорически не согласен заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Сегодня в очередной раз в администрации Орловской области пытались решить мусорную проблему. Совещание с главами муниципалитетов провел заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

По мнению генерального директора Корпорации развития Орловской области Николая Шина, на решение проблемы в Орле необходимо около трех месяцев, ещё в пяти проблемных районах области - около двух недель.

Проблемы с вывозом мусора в Корсаковском, Новодеревеньковском, Залегощенском, Новосильском и Верховском районах регоператор «Зелёная Роща» связывает с расторжением контракта с одним из перевозчиков. Разрыв договора произошел из-за нарушения графика. Сейчас эти районы обслуживает техника регоператора. В областном центре ситуация сложнее. В Орле 46 переполненных контейнерных площадок. Как сообщил Шин, там складируется мусор, не являющийся ТКО, и чтобы с этим разобраться, «нужен квартал, не меньше». С таким сроком решения проблемы категорически не согласен заместитель губернатора Вадим Тарасов.