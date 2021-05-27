«Зелёная Роща» на ликвидацию мусорного коллапса в Орле запросила около трех месяцев

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15:25, 27 мая 2021 года
«Зелёная Роща» на ликвидацию мусорного коллапса в Орле запросила около трех месяцевС таким сроком решения проблемы категорически не согласен заместитель губернатора Вадим Тарасов.
Сегодня в очередной раз в администрации Орловской области пытались решить мусорную проблему. Совещание с главами муниципалитетов провел заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
По мнению генерального директора Корпорации развития Орловской области Николая Шина, на решение проблемы в Орле необходимо около трех месяцев, ещё в пяти проблемных районах области - около двух недель.
Проблемы с вывозом мусора в Корсаковском, Новодеревеньковском, Залегощенском, Новосильском и Верховском районах регоператор «Зелёная Роща» связывает с расторжением контракта с одним из перевозчиков. Разрыв договора произошел из-за нарушения графика. Сейчас эти районы обслуживает техника регоператора. В областном центре ситуация сложнее. В Орле 46 переполненных контейнерных площадок. Как сообщил Шин, там складируется мусор, не являющийся ТКО, и чтобы с этим разобраться, «нужен квартал, не меньше». С таким сроком решения проблемы категорически не согласен заместитель губернатора Вадим Тарасов.
Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Ни о каком квартале речи быть не может. В понедельник прошу доложить на имя губернатора сроки по ликвидации этих проблемных точек, совместно с муниципальными образованиями. Сроки должны быть согласованы и отработаны. Должна быть дорожная карта по ликвидации этих мероприятий. Карта должна быть расписана по неделям. При необходимости - каждый день».
Антон Киселёв