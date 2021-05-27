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15:35, 27 мая 2021 года На Орловщине выявлено два мутировавших штамма COVID-19 Речь идет о «британском» и «индийском» варианте болезни.





О распространении на территории региона вариаций коронавируса рассказал во время заседания оперативного штаба глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. По его словам, в Орловской области у двух человек выявлен «британский» штамм COVID-19, у одного – «индийский» вариант. Присутствие последнего было подтверждено 25 мая.



По словам главы управления, для сдерживания циркуляции мутировавших штаммов медорганизациям было поручено выполнить противоэпидемиологические мероприятия и провести лабораторное обследование контактной группы.





Артём Ежаков



