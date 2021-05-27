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15:54, 27 мая 2021 года Мэр Орла отчитался перед городским советом Юрий Парахин представил депутатам доклад о деятельности городской администрации в 2020 году.





Документ раскрывает данные о всех результатах деятельности мэрии, в том числе и финансовой. Например, минувший год Орел завершил с дефицитом бюджета в 343,6 миллиона рублей, который был полностью покрыт – по большей части кредитами. Основной задачей текущего финансового года в документе названо урегулирование задолженности и снижение долговой нагрузки, для чего мэром Парахиным были даны соответствующие поручения экономическому блоку администрации.



Свои указания от градоначальника также получили управления муниципального имущества и землепользования, градостроительства, а также городского хозяйства и транспорта.



С полным содержанием доклада Юрия Парахина городскому совету народных депутатов можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



