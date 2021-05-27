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16:33, 27 мая 2021 года «Ковидные» ограничения на Орловщине продлены до конца июня Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





Противоэпидемиологические меры будут действовать до 30 июня включительно. С орловцами по-прежнему остаются маски, рециркуляторы, антисептики, термометрия, социальное дистанцирование, ограничения при проведении массовых мероприятий и т.д.



Штаб аргументировал принятую позицию высокой заболеваемостью COVID-19 в регионе. Её показатели превышают среднероссийские.

«Смягчение ограничений в области возможно только в случае устойчивой динамики снижения заболеваемости коронавирусом при показателях ниже среднероссийских и отсутствии осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области», – сообщает региональный информационный портал





Артём Ежаков



