В начале июня в Орле ликвидируют «моноковидный» госпиталь в хирургическом корпусе больнице им. Семашко

Напомним, что хирургический корпус в больнице имени Семашко был перепрофилирован в стационар для больных COVID-19 больше года назад – в начале декабря 2020 года.
Владимир Николаев, и.о. главы Департамента здравоохранения Орловской области: «Депздрав вместе с больницей имени Семашко начал работу по освобождению хирургического корпуса и возвращению его к оказанию медицинской помощи по основным профилям деятельности. Возобновление работы корпуса планируется 1-3 июня, после получения отрицательных смывов».