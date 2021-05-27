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16:40, 27 мая 2021 года

В начале июня в Орле ликвидируют «моноковидный» госпиталь в хирургическом корпусе больнице им. Семашко

Об этом заявил во время заседания оперативного штаба и.о. руководителя регионального депздрава Владимир Николаев.


Владимир Николаев, и.о. главы Департамента здравоохранения Орловской области: «Депздрав вместе с больницей имени Семашко начал работу по освобождению хирургического корпуса и возвращению его к оказанию медицинской помощи по основным профилям деятельности. Возобновление работы корпуса планируется 1-3 июня, после получения отрицательных смывов».
Напомним, что хирургический корпус в больнице имени Семашко был перепрофилирован в стационар для больных COVID-19 больше года назад – в начале декабря 2020 года.

В данный момент коечный фонд в регионе составляет 1 176 мест, из них занято – 653. За февраль-май было обратно перепрофилировано 690 мест.


Артём Ежаков
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