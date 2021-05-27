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16:54, 27 мая 2021 года

В Орле организуют вакцинацию от COVID-19 в мобильных пунктах

Передвижные прививочные будут доступны для жителей областной столицы 5 и 6 июня.


Об этом сообщил и.о. главы областного депздрава Владимир Николаев. Места стоянок и время работы мобильных пунктов вакцинации чиновник не уточнил. Также для удобства горожан ежедневно с 12:00 до 19:00 действует прививочный кабинет в ТМК «ГРИНН».

Дефицита вакцины в регионе нет. По решению врача, могут быть использованы «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Прививочный курс уже завершили свыше 61 тысячи орловцев, – сообщает региональный информационный портал.

Чтобы не ждать мобильные пункты, на вакцинацию по-прежнему можно записаться через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также регистратуры учреждений здравоохранения.


Артём Ежаков
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