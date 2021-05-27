Главная » Новости



17:44, 27 мая 2021 года На Орловщине создадут единый региональный диспетчерский центр скорой помощи В этом году на его организацию выделят 8,4 миллиона рублей





Многомиллионная сумма будет взята из областного бюджета. Единый региональный диспетчерский центр «неотложки» создадут на базе областной станции скорой помощи. К нему подключат все государственные профильные подстанции Орловщины.



8,4 миллиона рублей, которые выделят из региональной казны в этом году, потратят на текущий ремонт помещения диспетчерского центра станции скорой помощи в Орле, а также закупку оборудования и мебели, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



