На Орловщине создадут единый региональный диспетчерский центр скорой помощи

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17:44, 27 мая 2021 года
На Орловщине создадут единый региональный диспетчерский центр скорой помощиВ этом году на его организацию выделят 8,4 миллиона рублей
Многомиллионная сумма будет взята из областного бюджета. Единый региональный диспетчерский центр «неотложки» создадут на базе областной станции скорой помощи. К нему подключат все государственные профильные подстанции Орловщины.
8,4 миллиона рублей, которые выделят из региональной казны в этом году, потратят на текущий ремонт помещения диспетчерского центра станции скорой помощи в Орле, а также закупку оборудования и мебели, – сообщает региональный информационный портал.
Артём Ежаков