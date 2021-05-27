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18:27, 27 мая 2021 года Суд обязал должанских чиновников ликвидировать незаконные свалки Несанкционированные скопления отходов найдены в Рогатинском, Кудиновском и Успенском сельских поселениях.





Проверка надзорного ведомства показала, что местные власти не приняли своевременных мер по вывозу залежей ТБО. По иску прокуратуры суд постановил органам самоуправления избавиться от незаконных свалок, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков



