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18:30, 27 мая 2021 года Прокуратура добилась для беременной орловчанки с инвалидностью льготного лечебного питания Городская поликлиника №3 долгое время не выписывала женщине нужный рецепт.



О своей проблеме инвалид II группы рассказала на личном приеме у областного прокурора Владислава Малкина. Выяснилось, что вдобавок к ограниченным возможностям здоровья, во время беременности у женщины появились сопутствующее вынашиванию ребенка заболевание, что в совокупности потребовало спецпитания, но в нарушение законодательства льготный рецепт на него поликлиникой выписан не был. После постановления прокуратуры в адрес и.о. главврача, проблема разрешилась, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков



