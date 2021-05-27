На Орловщине безопасности детской площадки пришлось добиваться в суде

Прокуратуре удалось добиться от администрации Колпнянского района исполнения своих требований лишь со второй попытки.

«Камнем преткновения» стала детская игровая площадка во дворах домов №23 по улице Советской и №2 по улице Комсомольской в Колпне. О проблемном объекте в прокуратуру заявил местный житель.



Оказалось, что плохое состояние игровых элементов представляет угрозу для детей – металлические и деревянные фрагменты конструкций небезопасны, а информационные таблички о пользовании оборудованием отсутствуют.



Изначально надзорное ведомство напрямую обязало главу администрации Колпнянского района исправить нарушения, но тот долгое время ничего не предпринимал. Тогда прокуратура пошла в суд, и он вынес чиновнику это же требование – прокуратура будет следить за исполнением вердикта, сообщает пресс-служба ведомства.