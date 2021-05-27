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18:54, 27 мая 2021 года Определен список кандидатов в Орловский облсовет по единому избирательному округу Сегодня прошло заседание президиума регионального политического совета партии «Единая Россия».





Сегодня определили итоговый список кандидатов в Орловский облсовет по единому избирательному округу. По результатам тайного голосования в него вошли: Леонид Музалевский - секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия», Михаил Вдовин - руководитель общественной приемной председателя партии. Николай Жернов - руководитель агрофирмы и Оксана Матюхина - главный гастроэнтеролог области. Еще есть время, чтобы принять участие в предварительном голосовании. Оно проходит в электронном формате. Всего на данный момент на сайте зарегистрировались около 40 тысяч жителей. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Регистрация по выборам депутатов Госдумы и областного совета заканчивается 28 мая, а само голосование - 31 мая. Я хочу сказать жителям огромное спасибо! Все откликнулись. И принцип гласности и открытости был и остается в нашей партии». Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также в кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии. Он пройдет 19 июня в Москве.





Анна Вайсергисер



