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21:20, 27 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Коронавирусные ограничения на территории региона продлены до конца июня. Проверки соблюдения масочного режима продолжатся, число прививочных пунктов - увеличится.

- Загородные лагеря готовы встретить детей. Мы побывали на приемке.

- За правильный ответ - самый лучший подарок. Так библиотекари сегодня отметили свой праздник - поздравлениями, встречами и акциями.

- В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Культурные и духовные ценности православных храмов Орловщины».

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