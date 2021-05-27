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21:20, 27 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Коронавирусные ограничения на территории региона продлены до конца июня. Проверки соблюдения масочного режима продолжатся, число прививочных пунктов - увеличится.
- Загородные лагеря готовы встретить детей. Мы побывали на приемке.
- За правильный ответ - самый лучший подарок. Так библиотекари сегодня отметили свой праздник - поздравлениями, встречами и акциями.
- В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Культурные и духовные ценности православных храмов Орловщины».
Вести-Орёл