На Орловщине вырастят свыше 400 тысяч штук сеянцев

Сеянцы, а также более 2 тонн семян, используют в 2022 году в рамках программы «Сохранение лесов».

Отмечается, что в этом году по проекту уже завершили посадку 69 гектаров лесных культур – 100% от запланированного объема. Зеленый фонд Орловщины пополнили более 300 тысяч сеянцев дуба и сосны.



Подчеркивается, что в 2021 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 448%.



Сумма работ составила 1,4 миллиона рублей, – сообщает сайт областного правительства.