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8:02, 28 мая 2021 года

К 30 августа широкополосный интернет появится в 21 орловской библиотеке

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.


Высокоскоростной доступ в сеть будет доступен для библиотек восьми муниципальных образований. Среди них:
 
Троснянский район: с. Никольское; с. Ломовец; д. Сомово; с. Муравль; с. Воронец; пос. Красноармейский; 
Кромской район: с. Глинки; с. Кривчиково; с. Кутафино; п. Кромской;
Краснозоренский район: п. Ключики; с. Малиново; с. Орево;
Хотынецкий район: с. Красные Рябинки; п. Звезда; с. Никольское; 
Сосковский район: д. Лобынцево; с. Кирово;
Верховский район: п. Васильевский;
Малоархангельский район: д. Александровка; 
Дмитровский район: с. Домаха.

Срок завершения работ – до 30 августа текущего года. До конца 2021-го доступом в интернет будут обеспечены 888 социально-значимых объектов.


 



Артём Ежаков
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