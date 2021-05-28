К 30 августа широкополосный интернет появится в 21 орловской библиотеке

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8:02, 28 мая 2021 года
К 30 августа широкополосный интернет появится в 21 орловской библиотекеОб этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Высокоскоростной доступ в сеть будет доступен для библиотек восьми муниципальных образований. Среди них:
• Троснянский район: с. Никольское; с. Ломовец; д. Сомово; с. Муравль; с. Воронец; пос. Красноармейский;
• Кромской район: с. Глинки; с. Кривчиково; с. Кутафино; п. Кромской;
• Краснозоренский район: п. Ключики; с. Малиново; с. Орево;
• Хотынецкий район: с. Красные Рябинки; п. Звезда; с. Никольское;
• Сосковский район: д. Лобынцево; с. Кирово;
• Верховский район: п. Васильевский;
• Малоархангельский район: д. Александровка;
• Дмитровский район: с. Домаха.
Срок завершения работ – до 30 августа текущего года. До конца 2021-го доступом в интернет будут обеспечены 888 социально-значимых объектов.
Артём Ежаков