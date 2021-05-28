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8:02, 28 мая 2021 года К 30 августа широкополосный интернет появится в 21 орловской библиотеке Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





Высокоскоростной доступ в сеть будет доступен для библиотек восьми муниципальных образований. Среди них:

• Троснянский район: с. Никольское; с. Ломовец; д. Сомово; с. Муравль; с. Воронец; пос. Красноармейский; • Кромской район: с. Глинки; с. Кривчиково; с. Кутафино; п. Кромской; • Краснозоренский район: п. Ключики; с. Малиново; с. Орево; • Хотынецкий район: с. Красные Рябинки; п. Звезда; с. Никольское; • Сосковский район: д. Лобынцево; с. Кирово; • Верховский район: п. Васильевский; • Малоархангельский район: д. Александровка; • Дмитровский район: с. Домаха.

Срок завершения работ – до 30 августа текущего года. До конца 2021-го доступом в интернет будут обеспечены 888 социально-значимых объектов.









Артём Ежаков



