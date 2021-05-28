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9:11, 28 мая 2021 года Орловчанка отделалась условным сроком за прикарманенный в такси кошелек Приговор огласил Северный районный суд.





Следствию удалось доказать, что в январе этого года женщина нашла в такси забытый мужчиной кошелек. С найденной внутри банковской картой она устроила себе шоппинг на 9 тысяч рублей.



Орловчанку осудили по статям «кража» и «кража, совершенная с банковского счета». Суд дал ей полтора года условно с испытательным сроком в один год, – сообщает сайт прокуратуры. В аналогичном преступлении подозревают другую женщину. В Ливенском районе мужчина забыл карту в банковском терминале. Нашедшая её местная жительница «спустила» на собственные покупки 5 700 рублей чужих денег. На время расследования её отпустили под подписку о невыезде, – следует из сообщения пресс-службы областного УМВД.





Артём Ежаков



