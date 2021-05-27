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20:12, 27 мая 2021 года

В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Культурные и духовные ценности православных храмов Орловщины»

Это совместный проект музея и Орловской митрополии.


В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Культурные и духовные ценности православных храмов Орловщины». На ней представлены старинные святыни, собранные в храмах Орла и области: иконы, элементы облачения, богослужебные книги. Возраст многих исчисляется веками, и их по праву можно назвать уникальными. В каждом заложена богатая история православия в орловском крае. 
 
Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Это намоленные вещи, они представляют для меня как для священнослужителя духовные ценности, но в то же время музейные работники также ощущают, что это и есть ценность не только духовная, но и материальная, стоимость которых невозможно вычислить в рублях или в иной какой-то валюте. Это - иное. Это наша старина, и дай Бог, чтобы эта старина у нас сохранялась и преумножалась».
 
Выставка занимает три зала. Помимо раритетов, на ней представлены работы современных мастеров различных жанров церковного искусства. Иконы, живопись и декоративно-прикладное творчество представили члены Артели православных художников. Третий зал посвящен фотографии на православную тематику. Авторы работ - члены орловского фотографического общества.



Татьяна Тимохина
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