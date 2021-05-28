Главная » Новости



10:08, 28 мая 2021 года В инсулиновое производство на Орловщине вложат 380 миллионов рублей АО «Санофи Восток» продолжает инвестировать в экономику региона.





Свыше трети миллиарда рублей компания вложит в этом году в создание инсулина и упаковку онкопрепаратов. 95 миллионов уже инвестированы в производство в первом квартале 2021-го. Сейчас «Санофи Восток» продолжает наладку установленной производственной линии приготовления и розлива изоляторного типа, а также модернизацию очистных и канализационных сооружений и реконструкцию кабельной линии электропередачи.



Также компания планирует взаимодействие с орловскими вузами с целью привлечения к себе молодых специалистов, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



