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10:23, 28 мая 2021 года В Орловской области механизатор попал под собственный трактор 35-летнего мужчину госпитализировали.





Инцидент произошел накануне вечером на лугу возле села Герасимово Болховского района. Мужчина вышел из-за руля трактора Т-40, забыв обезопасить технику от самопроизвольного движения. Покатившаяся машина нанесла хозяину травмы, потребовавшие лечения в стационаре.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних), – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



