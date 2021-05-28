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10:38, 28 мая 2021 года Двое дошколят пострадали накануне в ДТП на Орловщине Оба получили травмы разной степени серьезности.





Ребята, ставшие участниками аварий, – ровесники, родились в 2015 году. В первом случае мальчик врезался на велосипеде в «Шевроле Нива» в Ливнах. Медики осмотрели его и отпустили.



Второго ребенка пришлось госпитализировать в НКМЦ им. Круглой. Когда он перебегал дорогу, то попал под колеса «Ниссан Микра». Инцидент произошел в Дмитровске.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



