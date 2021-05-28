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10:51, 28 мая 2021 года Пять районов Орловщины получили дотации областного правительства Общая сумма денежной подпитки – чуть больше полумиллиона рублей.





Дополнительное финансирование выделено по результатам оценки качества управления муниципальными деньгами и соблюдения требований бюджетного и российского законодательства о налогах и сборах.



Дотации распределены почти поровну. Более 103 тысяч рублей получит Краснозоренский район, по 100 тысяч – Покровский, Сосковский, Мценский и Орловский районы, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



