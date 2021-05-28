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11:25, 28 мая 2021 года В Знаменке неизвестный на Hyundai спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими Авария произошла 27 мая в 22:00.





Предварительно установлено, что некто на Hyundai Elantra поворачивал с автодороги М-2 «Крым» направо на улицу Совхозную в Знаменке и врезался в Renault Fluence, в котором от столкновения пострадали 50-летние водитель и пассажирка. О тяжести их увечий не сообщается.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних), – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



