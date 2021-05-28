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11:31, 28 мая 2021 года

Коронавирус подтвердился у 48 орловцев, трое скончались

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 48 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 516).

На лечении – 1 109 человек. Накануне выписано 55 орловцев (всего – 33 752). От последствий болезни скончалось 655 жителей региона (+3 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 9 252 (всего – 5 044 459), число выздоровевших – 9 385 (всего – 4 661 234). Общее число летальных исходов – 120 406 (+404 случая за сутки). На лечении – 262 819 человек.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


Артём Ежаков
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