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11:31, 28 мая 2021 года Коронавирус подтвердился у 48 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 48 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 516).



На лечении – 1 109 человек. Накануне выписано 55 орловцев (всего – 33 752). От последствий болезни скончалось 655 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 9 252 (всего – 5 044 459), число выздоровевших – 9 385 (всего – 4 661 234). Общее число летальных исходов – 120 406 (+404 случая за сутки). На лечении – 262 819 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



