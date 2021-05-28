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12:15, 28 мая 2021 года В автоматизацию транспортной системы Орла вложат 160 миллионов рублей По 80 миллионов выделят в 2022 и 2023 годах.





Соответствующее постановление областного правительства уже подписано. Внедрение интеллектуальной транспортной системы в областном центре будет реализовываться в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Нововведения позволят автоматизировать процессы управления дорожным движением в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек, – сообщает пресс-служба губернатора.





Артём Ежаков



