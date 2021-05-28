Сегодня одинадцатиклассники сдавали математику

Это государственный выпускной экзамен.

Сегодня учащиеся 11-х классов сдавали государственный выпускной экзамен по математике. В отличие от ЕГЭ оценка, полученная за работу, идет только в аттестат и при поступлении в вуз не учитывается. В Орловской области этот экзамен сдавали 157 человек. На решение задач и уравнений им отводилось около четырех часов.

Во всех пунктах проведения экзамена обеспечены меры эпидемиологической безопасности и ведется видеонаблюдение. Что касается ЕГЭ, то они стартуют с понедельника. Всего в этом году выпускается больше трех тысяч одинадцатиклассников.