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12:44, 28 мая 2021 года Инженер «Орелэнерго» ответит в суде за гибель подростка Ему вменяют выполнение работ, повлекших по неосторожности смерть человека (п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ). Максимально возможное наказание – 6 лет лишения свободы.





Следствие установило, что главный инженер района электросетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» не обеспечил проведение аварийных работ воздушной ЛЭП в селе Вепринец Покровского района, зная о её повреждении. С 1 по 7 июля 2020 года под действием ветра и качающихся ветвей деревьев провода схлестнулись, из-за чего произошло короткое замыкание и обрыв провода. 8 июля лежащий кабель подобрал 16-летний подросток и получил смертельный разряд, – сообщают областной СУ СК и прокуратура.



Материалы уголовного дела вместе с обвинением передано в суд. По вменяемой статье мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



