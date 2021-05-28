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12:50, 28 мая 2021 года Орловцы все чаще выбирают четверг для заключения брака Загс увеличил количество дней для заключения брака. Подробнее об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала начальник Управления ЗАГС Орловской области Татьяна Иконникова.





С чем связано изменение графика регистрации брака?

- С 25 мая 2021 года во всех структурных подразделениях Управления ЗАГС Орловской области увеличилось количество дней для государственной регистрации заключения брака. Зарегистрировать брак вне торжественной обстановки теперь можно со вторника по субботу. Кроме традиционных дней для торжественной регистрации брака - по пятницам и субботам, теперь можно зарегистрировать брак также в четверг, в торжественной обстановке. Увеличение количества дней для регистрации брака обусловлено тем, чтобы у будущих супругов было больше выбора, например, приурочив это торжественное событие к определенной дате. В этом году, например, День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выпадает на четверг, а также праздник города - 5 августа - в этом году тоже в четверг. Но основная причина это только удобство для наших граждан. Кстати, на 8 июля подано уже очень много заявлений. И вообще очень многие почему-то выбирают четверг для торжественной регистрации.

Известно, что летом происходит больше свадеб. А что вы можете сказать про другие месяцы, а особенно про май, с которым связано опасение, что, поженившись в мае, всю жизнь будешь маяться? Меньше ли желающих заключить брак в этом месяце? - Если вспомнить апрель 2020 года, это начало пандемии, то тогда было зарегистрировано около 130 браков. В апреле этого года уже более 200 браков. Что касается мая месяца, то в прошлом году было зарегистрировано всего лишь 50 браков. На сегодняший день этого года в мае уже зарегистрировано 190 браков. Это в четыре раза больше. Это говорит о том, что радость пришла в дом, что светит солнце, что пандемия уходит, что люди вступают в брак, а значит будет больше рождаться детей. Это нас очень радует.





Елизавета Капырина



