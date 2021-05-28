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13:02, 28 мая 2021 года Детский театр – по-взрослому В мценской театральной студии для детей и юношества «Актёр» занимаются ребята от 7 до 17 лет. Они изучают не только пластику, сценическую речь и движение, но также учатся слушать и слышать друг друга. Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич познакомилась со студийцами и их преподавателем.





Они работают на импровизированной сцене так, что забываешь о времени и месте. Каждая реплика, вдох, движение - отработаны, и постановка детской студии «Маугли» выглядит совсем не детским спектаклем. Театр учит жизни, дружбе, актерскому братству, умению выходить на первый план и спокойно его покидать. Каждому из студийцев занятия принесли что-то своё. Ирина Бурлакова, участница школы-студии театрального мастерства «Актёр»: «Мы пишем сценарии, развиваем свою речь, чтобы мы могли хорошо говорить со сцены, это очень помогает на каких-либо мероприятиях, школьных или семейных». Екатерина Кожемяко, участница школы-студии театрального мастерства «Актёр»: «Я очень тихо говорила и не могла выразить свою мысль, сейчас говорю громко, умею посылать звук и это плюс для меня». Иван Сухоруков, школы-студии театрального мастерства «Актёр»: «Первый раз на тебя смотрят тысячи глаз, как тут не забояться, а потом ты делаешь это раз, два, три, и ты уже к этому привыкаешь, и тебе уже нравится это делать». В копилке школы четыре разноплановых полноценных спектакля. Работают ребята по всем правилам, как взрослые - серьезно и по Станиславскому. Во всяком случае, этому учит их руководитель студии - Сергей Дмитриев. Он - профессиональный актер, вернулся в родной Мценск из Москвы и осуществил свою давнюю мечту. Сергей Дмитриев, художественный руководитель школы-студии театрального мастерства «Актёр»: «Они мне дают энергетику, они мне дают жизнь, они мне дают мысли. Большинство из них стали моими коллегами, соавторами, они так скромно сидят..., но когда я все это переоцениваю и понимаю, я - счастливый человек». К счастливому человеку приходят счастливые люди. Занимаются ребята фактически всё своё свободное время. У них много репетиций, индивидуальных занятий, а театр это, кроме творчества, и железная дисциплина. Иван Сухоруков, школы-студии театрального мастерства «Актёр»: «Надо распределить время, чтобы успеть всё в школе, выучить все тексты в театралке, подготовить свою роль, сделать домашнее задание, с друзьями погулять, а ещё сходить в магазин, помочь маме. Это сильно развивает ответственность». Театр побывал уже на многих фестивалях - и в Москве, и в Сочи. Много планов. Пандемия коронавируса заставила сменить помещение - очень выросла аренда. Городские власти считают, что коммерческая студия может справиться со своими проблемами сама. Сергей Дмитриев, руководитель школы-студии театрального мастерства «Актёр»: «Возможность иметь своё помещение без арендной платы - мы готовы оплачивать тепло, свет - даст возможность привлечь ещё больше детей, у которых нет возможности платить». И они справляются. Тут, конечно в помощь, прежде всего, родители, поклонники и продюсеры в одном лице, однако театральную студию знают уже далеко за пределами Мценска. Как сказал Том Стоппард, знаменитый английский драматург и режиссёр, если хотите помочь театру, идите не в актёры, а в зрители.





Эва Стасюлевич



