В Орле отмечают День пограничника

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13:12, 28 мая 2021 года
В Орле отмечают День пограничникаТе, кому довелось охранять рубежи нашей Родины, сегодня отметили праздник торжественным шествием по улицам Орла и возложением цветов к памятным местам.
Сегодня, в День пограничника, у стелы «Орел – город воинской славы» собрались все те, кто охранял границы нашей Родины. За плечами многих из них – Афганистан, Чечня, Хасан и другие горячие точки. Собравшиеся вспомнили погибших на боевом посту и почтили их память минутой молчания. К стеле были возложены цветы. Самым активным членам общественной организации «Пограничник» вручили награды.
Далее колонна проследовала к памятнику основателю погранвойск - Феликсу Дзержинскому. Посетили в этот день пограничники и другие памятные места Орловщины.
Татьяна Тимохина