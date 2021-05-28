В Орле отмечают День пограничника

Те, кому довелось охранять рубежи нашей Родины, сегодня отметили праздник торжественным шествием по улицам Орла и возложением цветов к памятным местам.

Сегодня, в День пограничника, у стелы «Орел – город воинской славы» собрались все те, кто охранял границы нашей Родины. За плечами многих из них – Афганистан, Чечня, Хасан и другие горячие точки. Собравшиеся вспомнили погибших на боевом посту и почтили их память минутой молчания. К стеле были возложены цветы. Самым активным членам общественной организации «Пограничник» вручили награды.

Далее колонна проследовала к памятнику основателю погранвойск - Феликсу Дзержинскому. Посетили в этот день пограничники и другие памятные места Орловщины.