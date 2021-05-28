Главная » Новости



13:45, 28 мая 2021 года На Орловщину пришли грозы Непогода прогнозируется до завтрашнего вечера.





По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС, плохая погода ожидается до 21:00 завтрашнего дня. Ночью возможны небольшие дожди, которые днем могут перерасти в сильные, в том числе и грозы, и град.



Температура воздуха ночью 29 мая составит от 10℃ до 15℃, днем – от 22℃ до 27℃. В грозу ветер может достичь отметки в 18 м/с.





Артём Ежаков



