пятница 28.05.2021 17:13:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:41, 28 мая 2021 года

Орловец отобрал у 81-летней пенсионерки золотую цепочку с подвеской

В преступлении подозревают 32-летнего рецидивиста.


Эпизод разбоя произошел в конце лета прошлого года. Пожилая орловчанка возвращалась с дачи, когда на остановке к ней подошел неизвестный мужчина, и, угрожая ей ножом, забрал золотую цепочку с подвеской. Впоследствии выяснится, что украшение злоумышленник сдал в ломбард.

По горячим следам раскрыть преступление не удалось, но после взаимодействия с сотрудниками УФСИН правоохранители вышли на ранее судимого 32-летнего мужчину. Он сознался в разбое.

Пресс-служба областного УМВД сообщает, что на время расследования фигурант взят под стражу. Ему инкриминируют ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой», по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.