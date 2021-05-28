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14:41, 28 мая 2021 года Орловец отобрал у 81-летней пенсионерки золотую цепочку с подвеской В преступлении подозревают 32-летнего рецидивиста.





Эпизод разбоя произошел в конце лета прошлого года. Пожилая орловчанка возвращалась с дачи, когда на остановке к ней подошел неизвестный мужчина, и, угрожая ей ножом, забрал золотую цепочку с подвеской. Впоследствии выяснится, что украшение злоумышленник сдал в ломбард.



По горячим следам раскрыть преступление не удалось, но после взаимодействия с сотрудниками УФСИН правоохранители вышли на ранее судимого 32-летнего мужчину. Он сознался в разбое.



Пресс-служба областного УМВД сообщает, что на время расследования фигурант взят под стражу. Ему инкриминируют ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой», по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.





Артём Ежаков



