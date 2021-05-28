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15:00, 28 мая 2021 года Мэрия Орла выплатила поставщикам школьного питания более 22 миллионов рублей Предприниматели получили причитающиеся им деньги после вмешательства прокуратуры.





Выяснилось, что образовательные организации областного центра заключили с хозсубъектами соглашения о поставке питания. Свои обязательства предприниматели полностью выполнили, но расчета так и не получили. В итоге, прокуратура смогла добиться от местных властей выплаты свыше 22 миллионов рублей, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков



