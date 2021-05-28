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15:20, 28 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Больница им. Семашко возвращается к обычной работе. Ковидный госпиталь скоро вновь станет хирургическим отделением.
- Вызов повышенной сложности - с препятствиями. Спасатели просят оставлять во дворах свободную дорогу для машин экстренного реагирования.
- Сегодня - День пограничника. Орловские «зеленые береты» почтили память погибших при исполнении.
- Контрольный рубеж. Сегодня одиннадцатиклассники сдавали экзамен по математике.
- В Орловском краеведческом музее представлены экспонаты культурной и духовной значимости.
- Орловчанки завоевали медали на чемпионате России по кикбоксингу.
Вести-Орёл