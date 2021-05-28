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16:06, 28 мая 2021 года

Губернатор Клычков поучаствовал в международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге

Форум проходит в северной столице уже в девятый раз.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Два дня насыщенной работы, обсуждений тем, которые касаются как глобальных экологических аспектов, так и вопросов непосредственно затрагивающих Орловскую область: управление водными ресурсами, качество воды; обращение отходов, сохранение лесных ресурсов, «зелёная» энергетика, экологическая безопасность и многое другое».
Сегодня, в заключительный день IX Невского международного экологического конгресса, состоялось пленарное заседание «Экология планеты – устойчивое развитие». С приветственной речью к присутствующим обратился президент Российской Федерации Владимир Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «В России вопросы бережного, рачительного использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, качества жизни людей находятся в числе ключевых государственных приоритетов. Мы рады поделиться своими наработками и позитивным опытом, имеющимся в этой области. И конечно, всегда будем поддерживать востребованные международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды», - подчеркнул глава государства».
Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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