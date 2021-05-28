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16:10, 28 мая 2021 года

Школа актива-2021

С 27 по 29 мая на базе отдыха «Лесная поляна» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС проходит мероприятие «Школа актива».


Под Орлом, на базе отдыха «Лесная поляна» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС проходит мероприятие «Школа актива-2021». Основная тема в этом году - «Наше будущее». Целью мероприятия является выявление и поддержка будущих лидеров студенческого самоуправления. В работе «Школы актива-2021» приняла участие студенческая делегация из Калужского филиала РАНХИГС.
 
В рамках мероприятия студенты пройдут образовательные мастер-классы по самоуправлению, работе кураторов первого курса и студенческого совета. В программе запланированы психологические тренинги по командообразованию и повышению стрессоустойчивости. Запланировано также ток-шоу «Взгляд со стороны», в котором студенты двух филиалов обменяются опытом проведения мероприятия и своими идеями в плане работы студенческого совета и просто взглядами на жизнь.
 
Такого рода контакты между филиалами необходимы, чтобы студенты могли осознать себя большой дружной семьей РАНХиГС и в то же время узнать о разнообразии форм и методов работы других региональных отделений вуза.

Фото: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС



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