В Орле заложили первый камень в основании часовни памяти Защитников Отечества

Церковный мемориал откроют в День памяти и скорби, 22 июня, в парке Победы.

Торжественная церемония прошла сегодня при участии замгубернатора Вадима Тарасова, председателя облсовета Леонида Музалевского, мэра Орла Юрия Парахина, митрополита Орловского и Болховского Тихона, а также сенатора Василия Иконникова.



Пятиметровая часовня из черного мрамора расположится слева от главной аллеи парка Победы, ближе к Дворянскому гнезду. Она посвящена павшим в время Орловско-Курской битвы неизвестным солдатам. Здесь будут храниться урны с землей из Курской, Орловской и Белгородской областей. Строительство профинансировано Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки».



Полностью парк Победы будет открыт 5 августа – в день города Орла.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области