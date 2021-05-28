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17:06, 28 мая 2021 года

В Орле заложили первый камень в основании часовни памяти Защитников Отечества

Церковный мемориал откроют в День памяти и скорби, 22 июня, в парке Победы.


Торжественная церемония прошла сегодня при участии замгубернатора Вадима Тарасова, председателя облсовета Леонида Музалевского, мэра Орла Юрия Парахина, митрополита Орловского и Болховского Тихона, а также сенатора Василия Иконникова.
 
Пятиметровая часовня из черного мрамора расположится слева от главной аллеи парка Победы, ближе к Дворянскому гнезду. Она посвящена павшим в время Орловско-Курской битвы неизвестным солдатам. Здесь будут храниться урны с землей из Курской, Орловской и Белгородской областей. Строительство профинансировано Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки».
 
Полностью парк Победы будет открыт 5 августа – в день города Орла.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



Артём Ежаков
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